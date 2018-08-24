МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 225 миллионов долларов, следует из отчета компании.

Выручка выросла в 1,2 раза и составила 542 миллиона долларов. Валовая прибыль компании достигла 306 миллионов долларов, что в 1,3 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.