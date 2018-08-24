МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ФАС и Минэнерго РФ до октября разработать правила недискриминационного доступа независимых поставщиков газа к газотранспортной системе "Газпрома", говорится в распоряжении правительства РФ об утверждении "дорожной карты" по развитию конкуренции в отраслях экономики.

"Разработка правил недискриминационного доступа к системе магистральных газопроводов и признание утратившим силу постановления правительства РФ "Об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе открытого акционерного общества "Газпром"", — говорится в документе. Срок исполнения распоряжения — третий квартал 2018 года.

Кроме того, должен быть установлен недискриминационный доступ к услугам по транспортировке газа газораспределительными сетями и усовершенствован порядок раскрытия информации газораспределительными компаниями.