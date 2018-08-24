МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило ведомствам подготовить предложения по усилению конкуренции в электроэнергетике.

Поручения содержатся в "дорожной карте" по развитию конкуренции в различных отраслях экономики РФ, утвержденной кабмином. "Дорожная карта", подготовленная ФАС, рассчитана на 2018-2020 годы.

Исполнителями плана в части энергетики выступают Минэнерго РФ, ФАС, Минэкономразвития, ассоциация "НП Совет рынка" и "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии".

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В частности, в третьем квартале 2019 года ведомства должны подготовить предложения по созданию третьей ценовой зоны на Дальнем Востоке.

"Подготовка предложений по созданию "третьей ценовой зоны" на Дальнем Востоке, доклад в правительство РФ; третий квартал 2019 года", — говорится в документе.

Ценовая зона — это часть территории страны, где возможна конкуренция между участниками оптового рынка. Сейчас в РФ существует две ценовые зоны — первая (европейская часть страны и Урал) и вторая (Сибирь).

В четвертом квартале 2019 года ведомства должны представить доклад о развитии возобновляемых источников энергии в изолированных энергорайонах Дальнего Востока.

ЭНЕРГОРАЙОНЫ И РЫНОК

К первому кварталу 2020 года ведомства должны внести изменения в акты правительства в части присоединения изолированных энергорайонов к Единой энергосистеме России, расширения территориальных границ действия конкурентных механизмов на оптовом и розничном рынках, а также укрупнения зон свободного перетока электроэнергии.

Во втором квартале 2019 года правительство ждет предложений по внесению изменений в нормативные акты, чтобы исключить использование нерыночных механизмов при формировании цены на мощность, в частности, надбавки.

Министерства и антимонопольный орган должны будут обеспечить упрощение приобретения потребителями электроэнергии напрямую у производителей, стимулы для увеличения доли долгосрочных договоров поставки электроэнергии, внедрение конкурентных способов нового строительства и модернизации генерирующих объектов энергетики.

Также в "дорожной карте" планируется, что четырехлетний конкурентный отбор мощности станет шестилетним.

ФАС РАССУДИТ

В "дорожную карту" ФАС также включила внесение поправок в законодательство "в части возможности принудительной продажи акций компании в случае выхода антимонопольного органа в суд с соответствующим иском".

ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития подготовят соответствующие изменения в первом квартале 2020 года.

В случае принятия поправок ФАС сможет через суд принуждать энергокомпании продавать непрофильные активы, поскольку в энергетике запрещено совмещать монопольные и конкурентные виды деятельности, то есть сети с генерацией и энергосбытом.

"Возможность принудительной продажи акций организации, нарушающей требования статьи федерального закона "Об особенностях функционирования электроэнергетики…", — говорится в части ожидаемых результатов от реализации "дорожной карты".

Также антимонопольное ведомство должно проанализировать, соблюдают ли компании запрет на совмещение деятельности по передаче электроэнергии или оперативно-диспетчерскому управлению с деятельностью по производству или энергосбыту.