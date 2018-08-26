МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президентская комиссия по ТЭК может рассмотреть 27 августа детали программы модернизации тепловых электростанций, пишут "Ведомости".

Отмечается, что программа будет основываться на новых договорах предоставления мощности. Не исключено, что будут изменены параметры расчета гарантированной доходности для энергетиков.

Согласно имеющимся предложениям, базовая доходность новых договоров может понизиться до 12% (с 14%), а показатель ОФЗ сократится до 7,5% (сейчас 8,5%).

По мнению экспертов, эти шаги снизят нагрузку на потребителей, которые, в свою очередь, смогут сэкономить около 225 млрд рублей.