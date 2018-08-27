МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российский кабинет министров принял решение повысить акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января нового 2019 года. Рост составит 3,7 тысячи рублей и 2,7 тысячи рублей на тонну соответственно, пишет РБК со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Козака.

"Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года", — рассказал в интервью изданию Козак.

После повышения акцизы составят 11 892 рубля и 8 258 рублей за тонну топлива соответственно.

Отмечается, что решение о изменении акцизов на топливо было принято на совещании у Козака еще в мае: тогда на фоне резкого роста оптовых цен и цен на АЗС решили с 1 июня снизить акцизы на дизтопливо и бензин с 1 июня на 2 тысячи рублей и 3 тысячи рублей за тонну соответственно. Чтобы остановить рост цен было принято и решение не повышать ставки с 1 июля, как это планировалось ранее (примерно на 700 рублей за тонну). В начале лета эти меры стабилизировали ситуацию на топливном рынке: оптовые цены перестали расти, а на АЗС — начали немного снижаться.

Козак в интервью заявил, что несмотря на повышение акцизов, на розничных заправках "скачка не будет".

"Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", — подытожил вице-премьер.