МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской государственной нефтегазовой корпорации Sinopec в первом полугодие 2018 года выросла в 1,54 раза в годовом выражении и составила 41,6 миллиарда юаней (6,05 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,344 юаня (0,05 доллара) против 0,224 юаня (0,032 доллара) годом ранее. Операционная прибыль компании при этом увеличилась на 11,5% — до 1,3 триллиона юаней (189 миллиардов долларов).

Объем добычи нефти и газа за отчетный период вырос в годовом выражении на 1,4% — до 224,59 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Из них на добычу нефти пришлось 143,63 миллиона баррелей. Во втором полугодии текущего года компания планирует добыть 146 миллионов баррелей нефти.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.