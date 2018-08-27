МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости "продавливания" роста энерготарифов. Об этом он сообщил в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК в понедельник.

"Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика "продавливания" необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а в карман к конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов. Такой подход сегодня тоже обсудим", — сказал президент РФ.

Президент также заявил, что конкуренция на глобальном энергетическом рынке существенно обострилась, России надо выходить и закрепляться на новых рынках.

"Отмечу, что за последние годы конкуренция на глобальном энергетическом рынке заметно обострилась. Поэтому крайне важно эффективно использовать наши конкурентные преимущества и диверсифицировать маршруты поставок, выходить и закрепляться на новых рынках", — сказал Путин.

Путин затронул еще одну важную тему. По его словам, вопрос закрепления взаимных обязательств для перевозчиков и потребителей угля нужно проработать и использовать в этой сфере долгосрочные контракты.

"Нужно проработать вопрос закрепления взаимных обязательств перевозчиков и потребителей. Использовать в этой сфере долгосрочные контракты. Такой подход послужит успешной реализации инвестиционных планов и грузоотправителей, и транспортных компаний", — сказал Путин.

В целом, как считает президент РФ, Россия по экспорту угля занимает третье место в мире, а текущая конъюнктура дает ей возможность укрепить свои позиции и даже нарастить свою долю.

"В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 миллионов тонн угля, по этому показателю наша страна уверенно занимает третье место в мире. Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю", — сказал Путин.

По словам президента, "чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно решить целый комплекс задач".

"Это повышение рентабельности и безопасности добывающих угольных мощностей, их модернизация, как в традиционных районах угледобычи — Кузбассе, Хакасии, Якутии, так и в новых — в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. И, конечно, нужно улучшать логистику, расширять экспортные коридоры, прежде всего, пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями", — подчеркнул Путин.

Как заявил на заседании глава Минэнерго РФ Александр Новак, ведомство предлагает оказывать государственную поддержку инвестиционным проектам в угольной промышленности.

"По нашему мнению, целесообразно оказать государственную поддержку инвестиционному процессу в угольной отрасли. В этой связи предстоит шире использовать для инвестиционных проектов в угольной промышленности механизмы территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток, специальных инвестиционных контрактов", — сказал министр энергетики.