КЕМЕРОВО, 27 авг — ПРАЙМ. Добычу угля в России в 2018 году планируется нарастить выше 420 миллиона тонн, что превысит рекорд советского времени, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на президентской комиссии по ТЭК.

"С 2012 года по 2017 год добыча российского угля выросла на 15,5% — до 410 миллионов тонн. В текущем году будет превышен рубеж в 420 миллионов тонн, и мы, скорее всего, превзойдем максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году", — заявил Новак

"Объем обогащения, также мы ожидаем, прогнозно увеличится до 195 миллионов тонн, это на 28% больше. Инвестиции достигнут 130 миллиардов рублей в год", — добавил Новак.

Экспорт угля из РФ на 2018 год прогнозируется в объеме свыше 200 миллионов тонн, в дальнейшем возможно удвоение объема экспорта по восточному направлению, заявил глава Минэнерго.

"В 2018 году экспорт угля из России, по нашим оценкам, ожидается выше 200 миллионов тонн. Порядка 100 миллионов тонн в западном направлении и около 100 миллионов тонн в восточном направлении", — сказал он.

"В западном направлении наши перспективы представляются пока что крайне ограниченными из-за планов стран ЕС по сокращению потребления угля, а также в связи с прогнозируемой конкуренцией со стороны поставщиков из Колумбии и США", — отметил министр. По его словам, сегодня доля России на европейских рынках составляет почти 40%.

"Что касается восточного направления, здесь мы пока имеем долю 9,3% и видим возможность удвоения экспортных поставок к 2025 году, увеличить долю России почти до 20%", — добавил Новак.