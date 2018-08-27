МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Акцизы на бензин и дизельное топливо будут повышены в России с января 2019 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК. По его словам, рост составит 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, как это ранее планировалось сделать с 1 июля 2018 года. После повышения акциз на бензин составит 11 892 рубля, на дизельное топливо — 8 258 рублей за тонну.

По мнению вице-премьера, серьезного роста цен на топливо в связи с повышением акцизов не произойдет, так как правительство подготовило ряд мер сдерживания. Вместе с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых будет действовать отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих предприятий. Он станет рыночным инструментом регулирования стоимости внутри страны. Если же и это не поможет, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты могут временно возвратить.

"Несмотря на то, что возможное использование такого инструмента приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись. В арсенале правительства должен быть такой рычаг влияния на рынок", — добавил Козак.

После резкого весеннего роста цен правительство России снизило акцизы на бензин на три тысячи рублей, на дизельное топливо — на две тысячи рублей, а также отказалось от повышения их на семьсот рублей с июля, как было запланировано ранее. СМИ: В правительстве решили повысить акцизы на бензин с 1 января

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", не разделили оптимизм вице-премьера. По их мнению, решение об отмене экспортных пошлин стало отказом от эффективной системы регулирования внутренних цен на топливо, которая нуждалась лишь в незначительной регулировке. Кроме того, не только налоговая политика определяет состояние российского энергетического рынка.

Нужна конкуренция на рынке

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил безусловную важность налоговой политики в вопросах регулирования внутренних цен на топливо. Однако, по его мнению, не только она является определяющим фактором. России явно не хватает конкуренции на этом рынке. Насколько эффективными окажутся новые меры правительства, будет зависеть от четкости и слаженности действий в вопросах их реализации, но роста цен на бензин, как показывает практика, избежать, скорее всего, не удастся.

Пикин напомнил, что любое повышение акциза всегда приводило к росту стоимости топлива, поскольку акциз – основная ее составляющая. Параметры заявленного отрицательного акциза, конечно, будут влиять на цену на оптовом и розничном рынках. Какими они будут — зависит от итоговых решений правительства, но вряд ли это позволит избежать повышения цен для конечного потребителя.

"На моей памяти в нашей стране периодов снижения стоимости бензина не было вообще никогда. Было либо выше инфляции, либо близко к ней. В этом году мы уже сильно превысили плановую инфляцию – практически в два раза", — сказал эксперт.

Он добавил, что любой рост цен можно остановить, сделав экспорт невыгодным через экспортные пошлины. Эта мера уже принималась правительством и доказала свою эффективность.

"В нынешних условиях важна точная заранее просчитанная модель. Не стоит тушить пожар экстренными мерами, не понимая, что происходит, как это было весной", — подчеркнул Пикин.

По мнению эксперта, в идеале в России необходима серьезная конкуренция на топливном рынке, которой сейчас не наблюдается. В качестве примера можно привести рынок Казахстана, куда российские компании вынуждены поставлять бензин и дизель по цене ниже, чем на внутреннем рынке.

"На внутреннем рынке его и так купят. А в Казахстане – конкуренция. Налоговая политика, безусловно, важный элемент. Но тут нужно четкое параметрическое понимание происходящего в течение периода окончания налогового маневра, что происходит с акцизами. Это должна быть четкая модель. Но в ситуации, когда конкуренция слабая, ряд продавцов на оптовом рынке могут просто диктовать свои условия", — сказал он.

Именно поэтому в России, по мнению Пикина, и происходит увеличение стоимости бензина и дизельного топлива.

Экспортные пошлины идеально подходят для России

Заведующий центром Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов уверен, что механизм экспортных пошлин достаточно хорошо подходил для регулирования внутренних цен на российском рынке и нуждался лишь в регулировке, а не в полной отмене.

"Нужно было оставить пошлины. Ведь, что такое пошлины — платит зарубежный потребитель. Он купил, заплатил по мировой цене, и часть этих средств направляются в государственный бюджет. Теперь зарубежного потребителя мы от этого налога освободили, перекладываем налог на собственное население, после чего придумываем эти отрицательные акцизы", — сказал Мастепанов. Независимые АЗС просят Путина принять меры во избежание скачка цен на бензин

По его мнению, отмена экспортных пошлин на нефтепродукты в России была пролоббирована, а слабую эффективность новых мер регулирования подтверждают нынешние заявления правительства.

"Говоря о возможном временном возврате пошлин, они лишний раз это подтверждают. Необходимо просчитывать ситуацию заранее. Такое решение изначально было обречено, и цены на бензин все равно будут расти", — сказал эксперт.

Он отметил, что, занимая одно из первых мест в мире по добыче и экспорту нефти и нефтепродуктов, Россия продолжает держать внутренние цены практически на мировом уровне.

"Для чего нам кормить зарубежные структуры?" – добавил Мастепанов.

Диапазон мер для регулирования внутренних цен, по словам эксперта, достаточно широк. Если обратиться к зарубежному опыту, то можно говорить о примере Норвегии, где достаточно высок уровень зарплат граждан. Это позволяет продавать бензин и дизельное топливо внутри страны по мировым ценам. В арабских странах уровень внутренних цен устанавливается жестко и директивно.

"Там никто не даст продавать за рубеж, если не насыщен внутренний рынок", — сказал Мастепанов.

По мнению эксперта, метод экспортных пошлин идеально подходил для России. Он нуждался лишь в тонкой регулировке и наладке при участии специалистов, чтобы в зависимости от конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка имелись "определенные предсказуемые люфты".

"Нужно грамотно поработать со специалистами над дифференциацией тарифов. Нам нужно насытить рынок бензином. И мы видим, что он у нас и дальше будет расти. Мы не достигли точки насыщения автотранспортом до европейского уровня", — сказал Мастепанов.

По его мнению, необходимо, чтобы таможенные пошлины заставляли владельцев предприятий думать о переработке нефти и торговле в России, как это и было раньше.

"Сколько бы он не получал прибыли от продажи за рубеж, он знал, что ее заберут пошлинами. Вместо тонкой настройки тарифов, от пошлин вообще решили отказаться", — считает Мастепанов.

По его словам, если в России установить низкие экспортные пошлины на мазут, владельцы предприятий найдут тысячу причин не выпускать бензин, а поставлять на рынок только мазутное топливо, как это было в Советском Союзе.

"В 1960-е годы так оно и было – считалось, что нефть является сырьем для производства мазута для электростанций. Тысячи докторских диссертаций было защищено на эту тему. Но бензин тогда и не нужен был в таких количествах. Машин было мало. Солярка для армии и мазут для электростанций", — напомнил эксперт.