МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "Сибур" в конце сентября примет решение о проведении IPO, обсуждается вариант размещения около 10-15% акций, основная часть которых принадлежит Леониду Михельсону, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Стоимость размещения акций оценивается в 2-2,5 миллиарда долларов, сообщает издание. "Это может произойти в этом году. Предложение будет изучено компанией в течение следующих нескольких недель. Потом они решат, что делать", — сказал FT источник, знакомый с обсуждением планов "Сибура" по проведению IPO.

Топ-менеджеры "Сибура" на следующей неделе проведет встречу с инвесторами для того, чтобы получить их оценку предложения компании, сказал другой источник. Председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов сказал FT, что компания рассматривает все варианты, в том числе проведение IPO в этом году, в следующем году или отказ от его проведения.

Он уточнил, что, несмотря на то что санкции США против РФ оказывают свое влияние, они не являются главным вопросом в обсуждениях стратегических решений. "Если бы сейчас был 2013 год и мы бы сейчас были такой же компанией (как сегодня), вероятно, это был бы лучший момент для проведения (IPO). Но есть несколько параметров. Есть рынки, и фондовые рынки находятся в хорошем состоянии. Есть нефтехимический цикл, и он чувствует себя хорошо. И есть геополитика и санкции, которые не так идеальны… Необходимо смотреть на все эти вещи", — сказал Конов.

Переговоры, в том числе по организации IPO, проходят с банками JP Morgan, Citi, Goldman Sachs и Газпромбанком. "Сибур" также планирует привлечь банк с широким присутствием в Азии, сообщает FT со ссылкой на три источника. При этом банки были заверены, что Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов (им совокупно принадлежит 20,9% "Сибура"), которые находятся под санкциями США, не будут задействованы в официальных переговорах о проведении IPO, не будут продавать акции или получать прибыль от сделки.

Совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций "Сибура", из которых 14,4% акций переданы в доверительное управление Газпромбанку. Оставшиеся 34,08% акций Михельсону принадлежат через ООО "Траст". Также в числе акционеров ПАО "Сибур Холдинга" Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).