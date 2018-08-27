МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены на бензин в России в июле снизились на 0,2% по сравнению с июнем, сообщает Росстат.

В июле в 53 регионах отмечалось снижение потребительских цен на бензин автомобильный. На 0,5% и более бензин подешевел в 20 регионах, из них в Мордовии — на 2%, Брянской области — на 1,9%.

Рост цен на бензин наблюдался в 15 регионах, в том числе в Ингушетии — на 1,4%, в Чечне и Приморском крае — на 1,1% и 1,2% соответственно.

В Москве бензин автомобильный за прошедший месяц подешевел на 0,1%, в Санкт-Петербурге — подорожал на 0,1%.

В июле цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 8,7%. Его удешевление отмечено в 14 регионах (от 0,8% в Иркутской области до 14% в Рязанской области). В четырех регионах отмечено его удорожание (от 0,2% в Москве до 10% в Сахалинской области).

Потребительские цены на бензин автомобильный в июле в среднем по России превышали цены производителей в 1,9 раза, год назад — в 2 раза.