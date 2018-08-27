КЕМЕРОВО, 27 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не видит рисков роста цен на топливо с 1 января 2019 года из-за роста акцизов и НДС, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нет, мы рисков не видим, потому что в рамках налогового маневра все необходимые демпфирующие механизмы приняты. Тот закон, который был принят летом, о снижении экспортной пошлины и повышении НДПИ в течение шести лет, предусматривает механизмы демпфирования", — сказал Новак, отвечая на вопрос, видит ли он риски роста цен на топливо с 1 января 2019 года из-за роста акцизов и НДС.

В России в апреле-мае начался резкий рост цены на нефтепродукты: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей на тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля, как это планировалось ранее (до 11,892 тысячи рублей на тонну и 8,258 тысячи рублей на тонну соответственно).

Тогда же власти объявили, что с 2019 года акцизы планируется вернуть на изначально запланированный уровень, повысив их на 3,7 тысячи рублей по бензину и 2,7 тысячи по дизтопливу. В понедельник сохранение этих планов подтвердил РИА Новости представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. При этом и Козак, и Новак еще в июне при обсуждении законопроекта о нефтяном налоговом маневре (принят и вступит в силу с 2019 года) поясняли, что его механизмы позволят избежать скачка цен на бензин даже при повышении акцизов.