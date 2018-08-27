КЕМЕРОВО, 27 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин нацелил компании на общую работу по наращиванию экспорта угля, речь идет о новом комплексном инвестпроекте, сообщил журналистам глава "Роснефти", ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин по итогам ее заседания.

"Владимир Владимирович нацелил всех участников рынка, а также транспортные компании на синхронизацию действий. Международная конъюнктура позволяет в настоящее время воспользоваться ростом потребления бурого угля, особенно в Азиатско-Тихокаенском регионе, и мы обязаны воспользоваться этим окном возможностей", — сказал Сечин.

"По сути, речь идет о проработке серьезного инвестиционного проекта, участниками которого будут и РЖД, и мощнейшие угольные компании, регионы страны, мощности по перевалке, которые приведут к увеличению добычи российского угля в ближайшее время с основной ориентацией в восточном направлении", — сказал Сечин.

Он отметил, что до 2025 года экспорт в восточном направлении вырастет до 195 миллионов тонн угля и эта динамика будет поддержана до 2035 года.