МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Оптовые цены на моторное топливо в РФ с 20 по 24 августа повысились после значительного снижения, которое продолжалось несколько недель подряд, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовые партии бензина 95 Класс 5 подорожали на прошлой неделе на 626 рублей за тонну – до 51,787 тысячи рублей за тонну.

Цена на бензин 92 Класс 5 выросла на 488 рублей, достигнув 49,291 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на дизельное топливо летнее Класс 5 за указанный период повысилась на 362 рубля, составив 50,057 тысячи рублей за тонну.

После резкого подорожания моторного топлива в мае-июне российское правительств и регулирующие структуры были вынуждены принять кардинальные меры для сдерживания роста цен. Акцизы на моторное топливо были понижены задним числом. Однако эти меры носят временный характер. Вице-премьер Дмитрий Козак, куратор топливно-энергетического комплекса в правительстве, сообщил, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо будут повышены на 3,7 тысячи рублей и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно.