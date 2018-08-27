МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. Король Саудовской Аравии Салман Ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выступил против первичного размещения акций (IPO) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Как сообщили агентству источники, отец наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Ибн Салмана Аль Сауда занял такую позицию после встречи с членами семьи, представителями банковской сферы и руководящими лицами нефтяной отрасли, включая и бывшего главу Saudi Aramco. Советники сообщили королю, что IPO может негативно сказаться на ситуации в стране. Основную проблему, передает агентство слова источников, собеседники короля видели в том, что IPO привело бы к полному раскрытию финансовой информации Saudi Aramco.

При этом агентство, ссылаясь на комментарии официального источника, уточнило, что IPO руководит наследный принц королевства и комитет министров энергетики, финансов и экономики, поэтому решение о параметрах и сроках размещения будут приняты комитетом для утверждения правительством.

Агентство Рейтер сообщило 22 августа, что Saudi Aramco на неопределенный срок откладывает IPO. Позднее компания опровергла эту информацию, а министр энергетики Саудовской Аравии и председатель правления компании Халид Аль-Фалих отметил, что правительство все еще привержено первичному размещению акций компании Saudi Aramco.

В марте министр сообщал, что первичное размещение акций компании может быть перенесено на 2019 год. Предполагалось, что в рамках IPO нефтегигант разместит до 5% своих акций. В июле агентство Блумберг со ссылкой на свои источники писало, что Saudi Aramco может отказаться от IPO в пользу выпуска облигации для привлечения средств на покупку доли в SABIC. SABIC — четвертая по величине нефтехимическая компания в мире с рыночной капитализацией в 385,2 миллиарда саудовских риалов (более 100 миллиардов долларов).

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.