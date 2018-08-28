МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. АФК "Система" может получить долю в компании Global Petroleum Group (GPG), которая ведет разведку и бурение рядом с островным государством Гренада в Карибском море, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на внутренний отчет "Системы".

По данным издания, GPG в 2008 году получила лицензию от правительства Гренады на 38 лет на разведку и добычу нефти и газа на блоках В, С, D2, D3, D4, D5, с правительством заключено соглашение о разделе продукции. В 2013 году 100%-ная "дочка" "Системы" Sistema Holding (Cyprus) купила за 10,5 миллионов долларов 50% в белизской Multiple Investments, которая является единственным владельцем GPG. Продавец в отчете не называется, другие 50% в проекте принадлежат гражданину Кипра Эдуарду Васильеву, который также является директором GPG, пишут "Ведомости".

Согласно имеющемуся в распоряжении издания отчету, "Система" обеспечила GPG два займа на разведку и бурение: на 69,2 миллиона долларов без залога и на 100 миллионов долларов под залог 19% GPG. Последний "Система" может конвертировать в акции GPG, говорится в отчете.

Согласно документу, первую скважину компания начала бурить в 2017 году, а добыча, по словам источника газеты, должна начаться в ближайшее время. По оценке DeGolyer, запасы газа GPG составляют около 400 миллиардов кубометров, текущая стоимость проекта – 774 миллиона долларов, пишет издание.

GPG – единственная компания, которая ведет разведку в водах Гренады. Ранее инвесторов в нефтегазовую отрасль этого островного государства не было, так как из-за разногласий внутри правительства и парламента инвесторы не имели гарантий безопасности своих вложений, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. Но в прошлом году Гренада приняла закон "О поощрении разведки углеводородов", чтобы подстегнуть интерес инвесторов, отмечает издание.