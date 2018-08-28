БАРНАУЛ, 28 авг — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что рост цен на топливо в 2019 году удастся сдержать благодаря механизму обратного акциза.

"Что касается ситуации с ценами на дизельное топливо и бензин, то, несмотря на рост акцизов относительно базы, которая в этом году существует, у нас предусмотрен в рамках законодательства, был принят летом этого года, в так называемом налоговом маневре демпфирующий механизм, который позволит снижать стоимость входящего сырья на нефтеперерабатывающие заводы, — так называемый обратный акциз. И это и есть тот инструмент, который позволит контролировать и сдерживать необоснованный рост цен", — сказал Новак.

В России в апреле-мае начался резкий рост цен на нефтепродукты: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей на тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля, как планировалось ранее (до 11,892 тысячи рублей на тонну и 8,258 тысячи рублей на тонну соответственно).

Тогда же власти объявили, что с 2019 года акцизы планируется вернуть на изначально запланированный уровень, повысив их на 3,7 тысячи рублей по бензину и 2,7 тысячи по дизтопливу. В понедельник сохранение этих планов подтвердил РИА Новости представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Налоговый маневр, который был принят этим летом и вступит в силу в 2019 году, предусматривает, что экспортная пошлина на нефть в РФ будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение их дефицита, предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.