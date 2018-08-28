МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Nord Stream 2 планирует до конца года завершить строительные работы на участке "Северного потока-2" в заливе Грайфсвальд (Германия), сообщил пресс-секретарь компании Йенс Мюллер (Jens Mueller).

"Мы идем строго (в соответствии – ред.) с разрешительными документами и сроками. В этом заливе мы должны закончить все работы до конца года, потому что далее начнется сезон птиц, они начнут гнездование. У нас очень четко определенны все временные слоты, в которых нам разрешено работать, и если мы в них не впишемся, особенно если они связаны с экологией, нам придется ждать до следующего года", — сказал Мюллер в интервью телеканалу "Россия 24".

Nord Stream 2 в мае сообщила, что начала подготовительные работы на морском участке газопровода "Северный поток-2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.