МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и составила 36,688 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании практически не изменилась и составила 180,85 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 16,3% — до 59,949 миллиарда рублей.

"Русгидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно–проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.