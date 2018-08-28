ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует ввести третью линию завода "Ямал СПГ" в конце 2018 года, что практически на год опережает намеченные изначально сроки, сообщил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

"В декабре прошлого года мы запустили первую линию завода "Ямал СПГ". Вторая линия была запущена в этом месяце. За счет ввода двух линий проекта производство СПГ в России выросло в два раза. Третью линию мы планируем ввести в конце этого года — практически на год раньше запланированного срока", — сказал Михельсон в ходе выступления на форуме "Вовлечение российской промышленности в СПГ-проекты "Новатэка".

Он также отметил, что в конце 2019 года с запуском всех четырех технологических линий "Ямал СПГ" выйдет на производство более 17 миллионов тонн сжиженного газа и более 2 миллионов тонн конденсата в год.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры: "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна почти на 1 миллион.

Михельсон ранее неоднократно отмечал, что запуск второй и третьей линий завода идет с опережением сроков. Так, изначально ввод третьей линии в эксплуатацию планировался в конце 2019 года, а затем в конце 2018 года — начале 2019 года.