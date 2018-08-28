МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Газпром" по итогам геологоразведочных работ прирастил в 2018 году запасы газа на шельфе РФ на 768 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.

"В рамках освоения шельфа работы "Газпрома" сконцентрированы в Баренцевом, Карском и Охотском морях… В 2017 году на шельфе этих морей пробурены две разведочные скважины, выполнено 7,4 тысячи квадратных метров сейсморазведочных работ 3D. В 2018 году по результатам данных работ получен значительный прирост запасов газа (категорий А+В1+С1) — 768 миллиардов кубометров, в том числе 667 миллиардов кубометров по Ленинградскому месторождению и 101 миллиард кубометров по Южно-Киринскому месторождению", — говорится в сообщении.

В апреле в корпоративном журнале "Газпром" сообщалось, что "Газпром" планирует прирост запасов в Карском море на более 1 триллиона кубометров в 2018–2021 годах. В этот период на шельфе Карского моря "Газпром" запланировал закончить строительство восьми скважин, а также выполнить более девяти тысяч квадратных километров сейсморазведочных работ 3D на Нярмейском, Скуратовском, Амдерминском, Белоостровском и Западно-Шараповском участках.