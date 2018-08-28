МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Цены на газомоторное топливо в РФ не будут сильно расти, они достигнут максимум до 50% от стоимости дизельного топлива, сказал председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нам невыгодно повышать цены, и цены на газ не будут сильно расти по той причине, что газ, в отличие от бензина и дизеля, регулируется государством, тарифы. Самое большое, что может в перспективе вырасти – это до 50% от цены дизельного топлива. Самое больше", — сказал Зубков, комментируя перспективы роста цены газомоторного топлива в России.

По его словам, если газовые заправки будут заполняться хотя бы на 65-70%, то "Газпрому" будет невыгодно повышать цены на этот вид топлива.

В июле в пресс-службе Минэнрего РФ сообщили, что газомоторное топливо в три раза дешевле бензина, и его использование в качестве моторного топлива имеет хорошие перспективы в стране.

По данным Минэнерго, затраты на производство сжатого природного газа гораздо ниже, чем на выпуск топлива из нефтяного сырья: для подготовки природного газа к использованию в качестве моторного топлива не требуется его предварительная переработка, газ транспортируется по трубопроводам напрямую на заправку. Поэтому средняя цена кубометра природного газа в России составляет порядка 14 рублей, а розничная стоимость Аи-95 в среднем по России — более 44 рублей за литр.