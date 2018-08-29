МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за первое полугодие 2018 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 630,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продаж составила 3,97 триллиона рублей, увеличившись на 23,7% в годовом выражении.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

При этом чистый долг компании за первое полугодие 2018 года вырос на 1% и по состоянию на 30 июня составил 2,433 триллиона рублей, говорится в отчетности.

"Чистая сумма долга… увеличилась на 35,836 миллиарда рублей, или на 1%, с 2,398 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года до 2,433 триллиона рублей по состоянию на 30 июня 2018 года. Рост данного показателя связан в основном с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю, что было частично компенсировано увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов", — говорится в сообщении.

Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

Общий объем инвестиций группы "Газпром" в 2018 году может составить 2,057 триллиона рублей, следует из отчета.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе на 2018 год по газовым, нефтяным, электрогенерирующим и теплогенерирующим активам составит 2,057 триллиона рублей", — говорится в отчете.

Оценка общего объема инвестиций группы "Газпром" на 2018 год увеличена на 2,2% по сравнению с предыдущей (2,012 триллиона рублей), о которой компания сообщала в мае.

Общая инвестиционная программа группы "Газпром" за 2017 год составила 1,644 триллиона рублей. Таким образом, рост инвестиций в 2018 году может составить 25%.