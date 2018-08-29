МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Суд в Амстердаме наложил арест на акции оператора морского участка газопровода "Голубой поток" — Blue Stream Pipeline Company, принадлежащие "Газпрому", а также на долг компании перед "Газпромом" в рамках взыскания 2,56 миллиарда долларов по спору с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма, говорится в отчете "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2018 года.

"30 мая 2018 года на акции организации Blue Stream Pipeline Company B.V., принадлежащие "Газпрому" а также на погашение задолженности Blue Stream Pipeline Company B.V. перед "Газпромом" наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда города Амстердама от 30 мая 2018 года", — говорится в отчете. Об арестах других активов в отчете не сообщается.

Blue Stream Pipeline Company B. V. — совместное предприятие "Газпрома" и итальянской Eni, созданное на паритетных началах для реализации проекта строительства газопровода "Голубой поток" из России в Турцию. Blue Stream Pipeline Company владеет морским участком газопровода и компрессорной станцией "Береговая". Владельцем и оператором сухопутного участка газопровода является "Газпром".

В Нидерландах также находятся пять подконтрольных "Газпрому" предприятий, в том числе дочерняя компания South Stream Transport B.V., которая реализует проект "Турецкий поток", и компания Gazprom Holding Cooperatie U.A., через которую "Газпром" владеет компаниями Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 13 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. "Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности, в Нидерландах.