МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Один из партнеров "Газпрома" по газопроводу "Северный поток-2" — немецкая Uniper — объявила о возможном выходе из проекта в случае, если США введут обещанные ранее санкции. По словам члена правления Uniper Кристофера Дельбрюка, Uniper не может рисковать и подвергать себя американским санкциям. В противном случае компания бы оказалась изолированной от расчетов в долларах при проведении торговых операций. Он отметил, что это те вещи, "которые Uniper принципиально не может допустить".

Соединенные Штаты требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

Даже если компании откажутся от участия в проекте, "Газпром" все равно сможет реализовать строительство, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Во-первых, партнеры номинально не являются акционерами проекта, во-вторых, у "Газпрома" достаточно средств, чтобы в одиночку реализовать проект, либо прибегнуть к помощи государства. Возможно, это утяжелит долговой портфель газовой монополии, однако существенно на капитализацию компании в долгосрочной перспективе не повлияет.

ГАРАНТИИ И РИСКИ

Европейские компании не являются акционерами проекта, они выдали "Газпрому" фондирование в виде долга, напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Если же будут введены финансовые ограничения со стороны США, то этот долг будет погашен с помощью средств "Газпрома".

"Газпром" не под санкциями, он может занимать средства на внешнем рынке, у него большая финансовая подушка", — замечает он, добавляя, что тем не менее это нежелательный исход. При этом на котировки компании фундаментально отказ Uniper от проекта не повлияет.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, целесообразнее говорить не о гипотетическом выходе европейцев из проекта, так как фактически они в нем не участвуют, а о том, чего коснутся возможные ограничения со стороны США.

"Сначала надо доказать факт участия европейцев, так как фактически они не акционеры, оператор проекта на 100% принадлежит "Газпрому". Европейцы дали кредит компании, а в залог получили акции оператора", — напоминает он, добавляя, что тогда никаких ограничений по финансированию не существовало.

Однако если кредиторы потребуют досрочно погасить долг, "Газпрому" может прийти на помощь государство, считает Юшков. "Если проект станет заложником политической ситуации, государство может выдать "Газпрому" субсидии или кредиты, так как до этого оно уже помогало компаниям, находящимся под санкциями США", — замечает он.

Больше настораживает потенциальный запрет на оказание услуг, считает эксперт. "Суда-трубоукладчики газопровода принадлежат швейцарской компании Allseas Group. Поэтому если они введут такое ограничение, будет гораздо сложнее с ним справиться", — отмечает он.

Риски срыва проекта существовали почти с момента его рождения, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Сегодня эти риски стали более конкретными и прямыми для европейских участников, поэтому вероятность выхода Uniper существует, и она достаточно высокая. Однако это не означает, что другие партнеры по проекту последуют их примеру", — поясняет он.

До сих пор правительство Германии довольно жестко заявляло о том, что не примет подобные действия со стороны США, напоминает Кочетков.

"В Германии умеют считать деньги. Американский газ гораздо дороже российского трубопроводного, да и дороже поставок "Ямал-СПГ". Немецкий бизнес сложно накормить сказками о демократическом происхождении углеводородов или о плохой надежности РФ", — замечает он.

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

За несколько десятилетий РФ, а ранее Советский Союз, не использовали газовые поставки в качестве какого-либо инструмента давления, напоминает Кочетков. "Соответственно, для менее пугливых участников проекта может хватить гарантий Берлина по защите в случае американских мер против них", — замечает он.

Но если же состоится маловероятный вариант общего выхода европейских партнеров из проекта, то "Газпром" не будет и не сможет реализовать "Северный поток-2", полагает Кочетков.

"Тогда компания будет вынуждена списать несколько миллиардов долларов, которые уже потратила на проект. Но наиболее сильные потери связаны с будущими прибылями, а это недополученные десятки, если не сотни миллиардов долларов", — подсчитал эксперт. Если потраченные на проект средства можно будет частично вернуть через суд, то недополученную прибыль вернуть не удастся, заключает он.

ТРЕБОВАНИЯ США

Закон, подписанный в 2017 году президентом США Дональдом Трампом, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются Royal Dutch Shell Plc, Wintershall AG, Uniper SE, OMV AG и Engie SA.