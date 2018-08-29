МОСКВА, 29 авг — Прайм. Чистый убыток российской энергомашиностроительной компании "Силовые машины" по МСФО в первом полугодии увеличился в 5,7 раза и составил 10,167 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании снизилась на 23,2% и составила 23,328 миллиарда рублей. Валовый убыток составил 2,272 миллиарда рублей против прибыли в 5,713 миллиарда рублей годом ранее. Убыток до налогообложения составил 10 миллиардов рублей против прибыли в 1,494 миллиарда рублей ранее.

Активы компании сократились на 36,6%, составив 126 миллиардов рублей. Краткосрочные обязательства снизились на 45,3%, до 64 миллиардов рублей, долгосрочные — на 13,7%, до 51,2 миллиарда рублей.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.