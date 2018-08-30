МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" объявил о начале программы обратного выкупа акций (buy back) на общую сумму до 3 миллиардов долларов на открытом рынке со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года, говорится в заявлении нефтяной компании.

Программа обратного выкупа объявлена в рамках реализации стратегических инициатив, поддержанных советом директоров в декабре 2017 года.

"Лукойл" объявляет о начале обратного выкупа акций компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую сумму до 3 миллиардов долларов США", — говорится в сообщении.

Приобретение акций в рамках buy back будет осуществляться Lukoil Securities Limited, 100%-ным дочерним обществом "Лукойла", на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства, отмечается в заявлении.