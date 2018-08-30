МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Газпром", по предварительным данным, увеличил добычу газа в январе-августе на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325,2 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

"По предварительным итогам, за 8 месяцев мы нарастим добычу газа до 325,2 миллиарда кубометров. Это на 22,6 миллиарда кубометров или на 7,5% выше прошлогоднего показателя", — сказал Миллер, выступая на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В 2017 году "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% — до 471 миллиарда кубометров. В 2018 году компания планирует добыть 476 миллиардов кубометров газа

Миллер также сообщил, что компания в январе-августе, по оперативным данным, увеличит экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 133,3 миллиарда кубометров.

"По оперативным данным, за январь-август 2018 года мы поставим в страны Европы и Турцию 133,3 миллиарда кубометров газа. Прирост — на 5,6% или на 7 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Миллер.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Александр Медведев говорил, что экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2018 году может превысить 200 миллиардов кубометров.

"Газпром уложил 1,5 тысячи километров газопровода "Турецкий поток" по обеим ниткам, это около 80% общей протяженности трубопровода, говорится в сообщении компании.

"Идет строительство газопровода "Турецкий поток": по обеим ниткам уложено 1,5 тысячи километров, или около 80% от совокупной протяженности трубопровода", — говорится в сообщении по итогам выступления Миллера.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство из России в Турцию газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

Миллер также подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" начнутся 20 декабря 2019 года.

"До начала поставок газа в Китай остается чуть больше года. И нет никаких сомнений, что 20 декабря 2019 года газ будет подан на российско-китайскую границу", — сказал он на совещании.

"Полным ходом идет обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии. Объекты, необходимые для начала добычи газа, готовы на 50%. До конца года мы завершим основные объемы работ по укладке газопровода "Сила Сибири". Идет монтаж оборудования на площадке Амурского газоперерабатывающего завода", — отметил глава "Газпрома".

В конце июля "Газпром" сообщал, что построил 90,5% линейной части газопровода "Сила Сибири". В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. На 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.