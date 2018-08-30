МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг торгуются вблизи максимумов за месяц на фоне беспокойства инвесторов по поводу снижения объемов поставок из Ирана из-за санкций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 22.21 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45%, до 77,81 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,88%, до 70,11 доллара за баррель. При этом ранее в четверг WTI дорожал до 70,5 доллара, а Brent — до 78,32 доллара. Обе марки продолжают торговаться вблизи максимумов более чем за месяц.

"Нефтяной рынок вновь сжимается. Снижение экспорта иранской нефти уже довольно заметно — задолго до введения санкций США против Ирана, связанных с нефтяным сектором, которые вступят в силу только в ноябре", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков швейцарского банка UBS.

Экспорт нефти из Ирана в августе, вероятно, сократится до немногим более 2 миллионов баррелей нефти в день после пика в 3,1 миллиона баррелей в день в апреле, добавляет агентство.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

По словам главы иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Ала аль-Ясири (Alaa Al-Yasiri), которые приводит агентство, делегации стран-экспортеров нефти ОПЕК (в которую входит и Иран) в декабре обсудят вопрос, смогут ли они компенсировать вакуум, образовавшийся на рынке в результате сокращения поставок нефти из Ирана.