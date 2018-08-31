БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг — ПРАЙМ. Подготовка к газификации стартовала в Амурской области, процесс начнется сразу после ввода магистрального газопровода "Сила Сибири", который запланирован на конец 2019 года, первые на очереди — город Свободный и наукоград Циолковский рядом с космодромом Восточный, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

"Готовить районы к приемке газа начнут постепенно и начнут с объектов президентского внимания — город Свободный и ЗАТО Циолковский. Это связано с размещением вблизи городов стратегически важных объектов всероссийского масштаба и президентского внимания: космодрома "Восточный" и Амурского газоперерабатывающего завода", — отмечает пресс-служба.

В Свободном уже начали разработку схемы газификации города. Затем подключат еще девять муниципалитетов, по территории которых проходит трасса магистрального газопровода: Тындинский район, город Тында, Сковородинский, Магдагачинский, Шимановский, Свободненский, Благовещенский районы, города Шимановск и Благовещенск.

"В общей сложности это порядка 350 населенных пунктов области (примерно 61% от общего количества. Левобережные муниципальные образования будут газифицированы после принятия решения ПАО "Газпром" о строительстве газопровода от Свободного до Хабаровска. По экспертной оценке, это будет после 2025 года", — уточняет пресс-служба.

Указывается, что строительство уличных газораспределительных сетей и замена оборудования на котельных будет идти за счет средств регионального и муниципального бюджетов, параллельно "Газпром" начнет строить сети к подготовленным населенным пунктам.

"Мы ожидаем значительного удешевления тарифов на отопление после перевода котельных на газ. Особенно это скажется на тех объектах, где мазут используется в качестве топлива. Также это снизит затраты на обслуживание котельных и улучшит экологическую обстановку", — цитирует пресс-служба врио губернатора Приамурья Василия Орлова.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331МВт.