МИНСК, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу рассмотрел кадровые вопросы, назначил новым главой Минфина Максима Ермоловича, министром энергетики — Виктора Каранкевича, следует из материалов пресс-службы белорусского лидера.

Ермолович ранее был первым замминистра в этом же ведомстве, Каранкевич работал в должности первого замминистра в Минэнерго.

По сообщению пресс-службы, Лукашенко также дал согласие на назначение председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии ("Белнефтехим") Андрея Рыбакова, работавшего в должности замглавы этого же концерна.

Ранее Лукашенко сменил премьер-министра страны, назначив на этот пост экс-главу Банка развития Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова, возглавлявшего белорусское правительство с 2014 года. Также глава государства назначил вице-премьеров и ряд министров. Причиной отставок Лукашенко назвал разночтения в проведении курса развития страны.