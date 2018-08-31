МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Средняя экспортная цена газа "Газпрома" при поставках в Европу во втором квартале 2018 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 238 долларов за тысячу кубометров, говорится в презентации "Газпрома".

При этом рост цены во втором квартале по сравнению с первым кварталом составил 2,5%, говорится в презентации.

В июне заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что "Газпром" ожидает среднюю экспортную цену газа в 2018 году на уровне 220 долларов за тысячу кубов и выше. Средняя экспортная цена газа в 2017 году составила 197 долларов за тысячу кубометров.

В четверг председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в январе-августе увеличит экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 133,3 миллиарда кубометров.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров. В конце июня Медведев говорил, что экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2018 году может превысить 200 миллиардов кубометров.