МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рост дивидендов "Газпрома" стоит ожидать после завершения основного инвестиционного цикла, начиная с выплат по итогам 2020 года, заявил начальник финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Логика не изменилась — мы говорили о том, что инвестиционный цикл, в принципе, завершается в 2019 году… Скорее всего, дивиденды увеличенные стоит ожидать после завершения основного инвестиционного цикла, то бишь, начиная с года 2020 года, которые, соответственно, будут выплачены в 2021 году", — сказал Иванников.

До 2020 года компания намерена запустить три стратегических инвестиционных проекта: газопроводы "Сила Сибири", "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".