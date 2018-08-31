МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает роста поставок газа в Европу в 2018 году до 195-200 миллиардов кубометров, при этом компания не видит оснований для ослабления своих позиций на этом рынке и в 2019 году, сообщил начальник департамента анализа "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"Что касается ожидания в объемных показателях по поставкам (в Европу — ред.) на 2018 год, то они могут составить между 195 и 200 миллиардами кубометров. В этом диапазоне мы ожидаем завершение года", — сказал Зотов в ходе телефонной конференции.

"По нашему мнению… с учетом тех показателей, о которых я говорил, то есть, собственная добыча (в Европе — ред.), необходимые запасы в ПХГ, ожидание холодной зимы и так далее, мы не видим ослабления наших позиций на европейском рынке (в 2019 году — ред.)", — добавил он.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% — до 194,4 миллиарда кубометров.

Зотов пояснил, что компания ожидает среднюю экспортную цену на газ в 2018 году около 230-240 долларов за тысячу кубометров.

"Что касается уровня цен, 250-260 долларов… очевидно, это все-таки относится к уровню цен так сказать на споте, ожидания третьего и отчасти четвертого квартала. Наш расчет, а все-таки у нас корзина контрактов, мы ожидаем цены по результатам года, это будет понятно ближе к четвертому кварталу, где-то в районе 230-240 долларов (за тысячу кубометров — ред.)", — сказал Зотов в рамках телефонной конференции.

В июне заместитель председателя правления компании Александр Медведев сообщил, что "Газпром" ожидает среднюю экспортную цену газа в 2018 году на уровне 220 долларов за тысячу кубов и выше. Он напомнил, что в прошлом году этот показатель составлял 197 долларов за тысячу кубометров.