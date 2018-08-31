МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу продолжают снижаться на новостях о возможном введении Соединенными Штатами новых торговых пошлин в отношении Китая и статистике рекордных объемов нефтедобычи в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 21.21 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,27%, до 77,81 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,38%, до 70 долларов за баррель.

В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовится в сентябре ввести следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. Беспокойства инвесторов связаны с тем, что пошлины могут повлиять на снижение спроса на сырье, в том числе нефть, в Китае.

Помимо этого, ранее в пятницу управление энергетической информации минэнерго США (EIA) сообщило, что добыча нефти в стране в июне достигла нового рекордного значения — 10,674 миллиона баррелей в сутки, что на 2,2% больше, чем месяцем ранее. Предыдущий рекорд добычи был установлен в апреле и составил 10,475 миллиона баррелей нефти в сутки.

Наконец, в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что за неделю, завершившуюся 31 августа, количество нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2%, до 862 единиц, газодобывающих — также выросло на две штуки, на 1%, до 184 единиц. Общее число буровых установок увеличилось на четыре, или на 0,4%, до 1048 штук. В годовом выражении количество установок выросло на 105 штук, или на 11%.