БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — ПРАЙМ. Энергосистемы России и Азербайджана работают в интегрированном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

"В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании — это и "Газпром", и "Транснефть", и "Лукойл". Вообще, энергосистемы России и Азербайджана функционируют в интегрированном режиме", — сказал Путин.

Он добавил, что страны углубляют кооперацию в промышленной сфере. Путин перечислил несколько успешных совместных проектов, в числе которых — выпуск КамАЗом лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание, инвестиции российской компании "Р-фарм" в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов и другие.

"Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание международного транспортного коридора "Север — Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями, позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что работа по отдельным участкам маршрута уже началась — в 2019 году Россия и Азербайджан намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур.

Президент России отметил, что в целом двусторонние торгово-экономические связи развиваются активно, товарооборот между странами по итогам 2017 года вырос почти на 35%, составив 2,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке действует около 700 совместных компаний.