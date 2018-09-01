СОЧИ, 1 сен /ПРАЙМ/. "Сибур Холдинг" планирует в 2019 году открыть новое крупное нефтехимическое производство, ориентированное на азиатский рынок, сообщил председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов президенту РФ Владимиру Путину.

Глава государства встретил Конова во время посещения нового инновационного научного центра "Сириус", где Путин осмотрел в числе других площадок лабораторию когнитивных исследований.

Как выяснилось, "Сибур" планирует сотрудничать в сфере инноваций с молодыми учеными и школьниками, которые будут работать в этой лаборатории.

"На следующий год готовим вам под открытие новый большой проект, крупнейший в Европе, по нефтехимии", — заявил Конов.

Путин поинтересовался, на какой рынок планируются поставки. "Во многом на азиатский рынок", — ответил глава компании.

Путин отметил успехи "Сибура" и подчеркнул, что компания по-прежнему остается одной из крупнейших в Европе.