МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Кузбасской топливной компании" (КТК) по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 116,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,033 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка за шесть месяцев выросла в два раза, до 30,57 миллиарда рублей, операционная прибыль составила 4,082 миллиарда рублей, показав рост в 49,2 раза. Показатель EBITDA вырос в 5,6 раза, до 5,117 миллиарда рублей.

"Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. В 2017 году КТК нарастила добычу угля на 13%, до 13,2 миллиона тонн. В 2018 году это показатель ожидается на уровне 15,9 миллиона тонн.