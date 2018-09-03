МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию, индикативные балансы поставок на 2019 год в настоящий момент обсуждаются, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.

"У нас предусмотрены индикативными балансами нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из РФ в Белоруссию, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, потому что они могут просто экспортироваться (реэкспортироваться — ред.)", — сказал Новак.

Вместе с тем, по его словам, в 2018 году некоторые виды нефтепродуктов из РФ в Белоруссию все же поставлялись, потому что у стран единое экономическое пространство.

"В этом смысле мы составляем ежегодно баланс с белорусскими коллегами, сейчас определяется на 2019 год", — отметил российский министр энергетики. На вопрос, планируется ли установить предельный объем поставок нефтепродуктов из РФ в Белоруссию, он ответил так: "Да, также в рамках индикативного баланса и перечня в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности согласовывать параметры с белорусскими коллегами".

В середине августа на тот момент первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский сообщил о том, что Москва и Минск ведут переговоры о возможном ограничении беспошлинных поставок российских нефтепродуктов. Межправительственное соглашение между двумя странами четко устанавливает только объем беспошлинных поставок нефти из РФ в Белоруссию — 24 миллиона тонн в год. Индикативные балансы поставки нефтепродуктов страны согласовывают ежегодно до 1 октября.

Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти. С 2017 года Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти с зачислением пошлин также в свой бюджет. Вместе с тем, в случае реэкспорта ввезенных из РФ нефтепродуктов пошлины также получает белорусский бюджет, тогда как российский их недосчитается.