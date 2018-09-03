МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Средние цены на бензин на АЗС Москвы начали расти впервые с начала июня, подорожав в среднем на 1 копейку за неделю с 27 августа по 3 сентября, говорится в статистике Московской топливной ассоциации (МТА).

Согласно данным МТА, в среднем цены на дизельное топливо на АЗС Москвы выросли на 1 копейку, до 44,24 рубля за литр. Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 также выросли на копейку, до 42,02 рубля за литр и 45,67 рубля за литр соответственно.

При этом стоит отметить, что большинство АЗС в Москве не изменили цены на топливо за прошедшую неделю. Цены повысились только на заправках Shell (на 4 копейки, до 45,8 рубля за литр Аи-95) и "Астра АЗС" (на 21 копейку, до 45,37 рубля за литр дизельного топлива, на 23 копейки, до 42,99 рубля за литр Аи-92 и на 16 копеек, до 46,22 рубля за литр Аи-95).

Согласно статистике МТА, последний раз на АЗС Москвы цены на бензин росли в период с 31 мая по 4 июня, подорожав на 1 копейку по бензину Аи-92 и на 3 копейки по бензину Аи-95. После этого розничные цены бензина в Москве либо снижались, либо оставались без изменений. Цена дизельного топлива последний раз росла лишь в период с 9 по 13 июня, подорожав на 1 копейку, после этого тоже практически не изменялась, либо немного снижалась.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

Оптовые цены на бензин, снижавшиеся с середины июня, на прошедшей неделе опять пошли в рост. На этом фоне появились заявления Независимого топливного союза и Российского топливного союза о возможном скачке цен и в рознице. Между тем, в ФАС и правительстве РФ заявили, что контролируют ситуацию и угроза роста розничных цен вследствие внешней конъюнктуры и выбытия ряда НПЗ на ремонт минимальна.