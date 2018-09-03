МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут, отражая опасения инвесторов относительно продолжающегося сокращения поставок из Ирана из-за санкций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.39 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46%, до 78 долларов за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,49%, до 70,11 доллара за баррель.

"Цена на нефть испытывает поддержку, так как санкции США на экспорт сырья из Ирана в конечном итоге приведут к сокращению предложения на рынке", — полагает аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Эксперт Emirates NBD Эдвард Бэлл (Edward Bell) также отметил, что нефтедобыча в Иране уже демонстрирует признаки упадка, снизившись на 150 тысяч баррелей в день в прошлом месяце. "Импортеры иранского сырья уже начинают отказываться от поставок из этой страны", — сказал он агентству.

США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В начале августа вступил в силу первый блок санкций, а в ноябре предполагается реализация второго, который распространятся на энергетический сектор, операции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с центробанком Ирана. На этом фоне международные компании стали закрывать свои контракты на покупку иранской нефти или сокращать объемы поставок по существующим контрактам, опасаясь эффекта вторичных санкций США.