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МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Грузооборот группы НМТП в первом полугодии текущего года снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 70,5 миллиона тонн, следует из презентации группы.

Перевалка наливных грузов снизилась на 10,1% и составила 50,7 миллиона тонн, включая 32,3 миллиона тонн нефти (падение на 18%), 17,7 миллиона тонн нефтепродуктов (рост на 8,3%), 403,6 тысячи тонн КАС (рост на 13,5%) и 221,5 тысячи тонн растительных масел (падение на 13,3%).

Перевалка навалочных грузов выросла на 16,8% и достигла 8,5 миллиона тонн. Перевалка зерна выросла на 38,3%, до 6,1 миллиона тонн. Объем перевалки руды и железорудного концентрата снизился на 1% и составил 1,2 миллиона тонн, объем перевалки угля снизился на 20,5%, до 809,2 тысячи тонн. Перевалка химических грузов и сахара-сырца составила 230,9 тысячи и 122,2 тысячи тонн соответственно.

Перевалка генеральных грузов увеличилась на 6,9% и составила 7,6 миллиона тонн. Перевалка черных металлов и чугуна выросла на 8,4%, до 6,7 миллиона тонн, скоропортящихся грузов — на 9,3%, до 163,2 тысячи тонн, обработка цветных металлов и лесных грузов составила 538,4 тысячи тонн и 151,8 тысячи тонн соответственно.

Контейнерооборот группы НМТП в отчетном периоде составил 3,2 миллиона тонн, или 324 тысячи TEU, что на 2,2% в тоннах и на 4,3% в TEU больше объемов за аналогичный период 2017 года. Перевалка прочих грузов составила 551,7 тысячи тонн, увеличившись в 2,9 раза.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области.