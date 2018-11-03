МАГАДАН, 3 ноя — ПРАЙМ. На независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений и среди них надо наводить порядок, но делать это аккуратно, чтобы не вызвать коллапс закрытием заправочных станций, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телепрограмме "Вести в субботу".

Он напомнил, что "у нас 62% заправочных станций — это заправочные станции, которые не принадлежат нефтяным компаниям".

"Там действительно есть много безобразий, там часто некачественное топливо, но они обеспечивают доступность топлива для граждан, в нашей стране это очень важно… В Якутии, в Забайкальском крае… Там 100% автозаправочных станций принадлежат независимым поставщикам", — отметил вице-премьер.

"Порядок наводить надо, но если мы будем очень жестко и быстро наводить порядок, мы можем привести к коллапсу. Вы представьте себе, особенно сейчас, в зимний период, в Якутии закроются все заправочные станции, там 100% принадлежит независимым, там нет нефтяных компаний. В Забайкальском крае такая же история, только шесть заправочных станций, я по памяти сейчас говорю, принадлежит "Роснефти", а остальные — их более 200. Поэтому мы должны действовать последовательно, жестко, но деликатно, аккуратно, для того, чтобы не лишить граждан топлива", — подчеркнул Козак.