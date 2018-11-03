МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Пострадавших при прорыве газопровода в Пятигорском районе Рязанской области нет, отключения газа не последовало, сообщается на сайте областного ГУМЧС.

Ранее сообщалось о прорыве магистрального газопровода в субботу в районе села Унгор в Пятигорском районе Рязанской области. Отмечалось, что авария не несет угрозы для местного населения.

"Отключений не последовало. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На место аварии выехали 10 единиц техники и 24 человека личного состава.