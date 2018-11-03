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МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Пострадавших при прорыве газопровода в Путятинском районе Рязанской области нет, отключения газа не последовало, сообщается на сайте областного ГУМЧС.

Ранее сообщалось о прорыве магистрального газопровода в субботу в районе села Унгор в Путятинском районе Рязанской области. Отмечалось, что авария не несет угрозы для местного населения.

"Отключений не последовало. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На место аварии выехали 10 единиц техники и 24 человека личного состава.

В конце октября произошел порыв магистрального газопровода "Горький-Центр" диаметром 1200 миллиметров во Владимирской области, факел на месте ЧП достигал высоты 20 метров, огнем были повреждены три гектара леса, но газоснабжение не было нарушено. По данным регионального управления СК РФ, авария могла произойти в результате скачка подачи газа под повышенным давлением.