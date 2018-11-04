МОСКВА, 4 ноя /ПРАЙМ/. Цена на нефть в связи санкциями США против Ирана, которые должны вступить в силу с 5 ноября, не вырастет выше 77 долларов за баррель, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Как сообщила эксперт, экспорт иранской нефти по разным данным уже сократился на 800 тысяч баррелей в сутки с мая 2018 года. От иранской нефти отказались Корея и Япония, а также НПЗ, принадлежащие индийской Reliance. Кроме того, европейские потребители также постепенно отказывались от импорта из Ирана, напомнила Грушевенко.

"Таким образом, снижение поставок из Ирана может перешагнуть рубеж в 1 миллион баррелей в сутки. Это не такой большой объем для мирового рынка, однако Иран часто поставляли с дисконтом, более того перебои в Ливии и Нигерии, а также стремительно снижение добычи в Венесуэле — все эти факторы усугубляют ситуацию, и мы видим, что в начале месяца нефть начала расти", — сказала РИА Новости эксперт.

"Ввиду длительных выходных, цена на нефть может составить не более 77 долларов за баррель", — добавила Грушевенко.