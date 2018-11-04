ВАШИНГТОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Большинство стран не сможет сократить импорт нефти из Ирана до нуля, на чем настаивают американцы в связи с восстановлением всех санкций против Тегерана, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

"Это невозможно. И я думаю, администрация сама уже готовится предоставить исключения из санкций, до тех пор пока имеется тенденция к сокращению (импорта нефти — ред.). Такие страны как Индия не сократят импорт до нуля, Китай точно не сократит, Япония и Южная Корея…это может иметь большое влияние на их экономику", — сказал он.

Малли уверен, что "это будет иметь большое влияние на стоимость нефти, даже если Саудовская Аравия попытается восполнить это в некоторой степени".

Говоря о том, кому США могут предоставить исключения из санкций, он назвал Индию, Турцию, Китай.

"Я не вовлечен в эти разговоры, но я считаю, что это касается большинства стран, которые говорят, что не смогут сократить импорт до нуля. Я знаю, что Индия об этом заявила. Это просто невозможно. Некоторые из их нефтеперерабатывающих станций построены только для обработки иранской нефти. Это самая дешевая нефть, которую они могут получить. Готовы ли США или другие страны компенсировать эту разницу, и что они будут делать с теми перерабатывающими станциями, предназначенными только для иранской нефти?", — добавил бывший высокопоставленный представитель американской администрации, а ныне президент "Международной кризисной группы".

Он считает, что Саудовская Аравия постарается удовлетворить все запросы США по поставкам нефти на рынки для стабилизации цен после введения новых санкций против энергетического сектора Ирана.

По его мнению, после убийства журналиста Джамаля Хашукджи руководство Саудовской Аравии будет более склонно к сотрудничеству.

"Это (убийство журналиста — ред.) окажет больше давления на Саудовскую Аравию и ее руководство для удовлетворения требований США. Саудиты говорили до этого: "Мы не будем увеличивать наши поставки для компенсации потерь". Я подозреваю, и есть соответствующие сигналы, что саудиты поправили это. Они находятся под большим давлением, поскольку они ощущают себя более уязвимыми после убийства Хашукджи. Думаю, они, вероятнее всего, попытаются удовлетворить запросы США. В этом случае, это помогает усилиям США по оказанию давления на Иран", — уверен президент "Международной кризисной группы".

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00.