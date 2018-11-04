ДУБАЙ, 4 ноя — ПРАЙМ. Мощность четвертой фазы крупнейшего комплекса по выработке солнечной энергии в Дубае будет увеличена с 700 до 950 МВт, сообщает в воскресенье официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

По соглашению между властями Дубая и консорциумом во главе с ACWA Power из Саудовской Аравии, в рамках проекта будут дополнительно установлены солнечные панели мощностью 250 МВт. Из-за этого стоимость четвёртой фазы комплекса, который носит имя правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, возрастет до 16 миллиардов дирхамов ОАЭ (4,36 миллиарда долларов США).

В 2013 году в эксплуатацию была запущена первая фаза этого комплекса мощностью 13 МВт, в 2017 году — вторая фаза мощностью 200 МВт. Ввод третьей фазы мощностью 800 МВт запланирован на 2020 год.

К 2030 году совокупная мощность комплекса по выработке солнечной энергии в Дубае должна составить более 5 ГВт. Согласно утвержденной правителем Дубая стратегии, к 2050 году доля "чистых" источников энергии в электрогенерации Дубая должна достичь 75%.