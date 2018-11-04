ДОХА, 4 ноя /ПРАЙМ/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье назначил своего заместителя Абдаллу бен Хамада Аль Тани главой государственной нефтяной компании Qatar Petroleum.
Бывший глава компании Саад бен Шрида аль-Кааби другим указом эмира назначен государственным министром по делам энергетики и вице-президентом Qatar Petroleum.
Компания Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. На компанию приходится около половины добычи сырой нефти страны.