МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/, Татьяна Кудряшова. США с 5 ноября возобновляют санкции против Ирана, которые затронут экспорт нефти. Казалось бы, история повторяет события 2012 года, но опрошенные РИА Новости эксперты заявляют: на этот раз Вашингтон бьет сильнее, хотя ОПЕК+ уже позаботилась о спокойствии рынка.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

Кажется, что США просто "отматывают назад" историю с санкциями против Ирана к концу 2011-началу 2012 годов. По данным минэнерго США, Вашингтону совместно с ЕС тогда удалось снизить экспорт иранской нефти и конденсата на 39% — с 2,5 миллиона баррелей в сутки в 2011 году до 1,5 миллиона баррелей в 2012 году.

"США сегодня ведут себя практически аналогичным 2011-2013 годам образом. В декабре 2011 года страна ввела санкции против ЦБ Ирана и ограничения для бизнеса за торговлю/инвестиции в нефтегазовую и нефтехимическую отрасли Ирана, позже были введены вторичные санкции для стран, осуществляющих закупку иранской нефти", — напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Директор по консалтингу IHS Markit Россия Максим Нечаев отмечает, что, как и в прошлом, санкции нынешнего этапа также распространяются на страхователей танкеров, перевозящих нефть. А в основном это крупные международные компании, имеющие интересы в США.

Присутствует и уже знакомый элемент специальных разрешений на экспорт, которые в прошлом получили страны, продемонстрировавшие существенное снижение импорта иранской нефти до введения санкций.

"Сейчас также идет формирование подобного списка, поэтому Китай, Индия, Южная Корея, в последнее время значительно сократившие закупки иранской нефти, очевидно займут в нем достойное место", — отмечает Белова.

УДАР БУДЕТ СИЛЬНЕЕ?

Тем не менее, отличия в санкциях 2018 года все же есть. Во-первых, они вводятся Вашингтоном в одностороннем порядке, без поддержки ЕС, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Это однако не означает, что удар по Ирану будет слабее. "Теперь подход намного более жесткий и комплексный. Если в санкциях 2012 года снижение страной импорта иранской нефти на 20% и более считалось хорошим результатом, и страна могла просить об исключении остального объема из санкций, то теперь администрация США настаивает именно на обнулении закупок нефти", — говорит Нечаев.

"Вашингтон заявляет, что это будут самые жестокие санкции в истории отношений США и Ирана, потому что не предполагается никаких компромиссов с теми, кто их не соблюдает… Кроме того, в прошлом санкции не затрагивали газовый конденсат, который торгуется по близким к нефти ценам", — заявляет главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

НЕДОСТИЖИМАЯ ЦЕЛЬ

Но так ли реальна цель обнуления экспорта нефти из Ирана? Маринченко полагает, что снижение поставок с пика выше 2,5 миллиона баррелей в день до нуля — маловероятный сценарий, который дестабилизировал бы рынок нефти.

"Общее падение экспорта может составить 1-1,5 миллиона баррелей нефти в день", — оценивает он.

"В структуре экспорта нефти Ирана существенная доля выпадает на Европу и Южную Корею. Но почти такая же доля у Китая и Индии. Отбрасываем Европу, Южную Корею, Японию и получаем максимальное сокращение поставок — примерно на 1 миллион баррелей в сутки. И я уверен, что коррекция будет скорее в меньшую сторону, чем в большую", — считает Громов.

Белова заявляет: "Поставки иранской нефти с мая по сентябрь 2018 года уже сократились на 0,8 миллиона баррелей в сутки, и дальнейшего падения объемов мы не ожидаем… По нашим оценкам, к концу 2018 — началу 2019 годов экспорт иранской нефти составит около 1,9 миллиона баррелей в сутки, то есть по сути сохранится на уровне сентября".

У ОПЕК ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

ОПЕК в 2012 году фактически не принимала никаких специальных решений в ответ на санкции против Ирана. Громов отмечает, что тогда рынок отличался устойчивой положительной динамикой, был иной статус наложенных санкций, а внутри ОПЕК — кризис взаимодействия.

Белова согласна: ОПЕК с 2009 года фактически перестала прибегать к регулирующим мерам. А в конце 2011 года установила себе общую квоту на уровне текущей добычи странами — 30 миллионов баррелей в сутки.

"Поскольку ОПЕК тогда была ограничена суммарным потолком добычи в 30 миллионов баррелей в сутки, другие страны картеля нарастили добычу, поэтому ситуация была стабильной", — говорит эксперт.

"А сейчас рынок отличается высокой волатильностью, и ОПЕК к этому относятся очень чувствительно… При этом организация изменилась, работает в формате ОПЕК+ и гораздо более готова оперативно реагировать на любые изменения на рынке", — добавляет Громов.

Нечаев уверен, что еще в июне, когда ОПЕК+ решила уйти от перевыполнения сделки по сокращению добычи нефти, необходимые для стабильности рынка меры были приняты. Громов согласен, в нынешних условиях июньского решения достаточно.

"Со времени июньской встречи, РФ нарастила добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, растет добыча и в Казахстане. Из стран ОПЕК основной прирост добычи с начала лета произошел в Саудовской Аравии (около 400 тысяч баррелей в сутки) и в Ираке (около 200 тысяч баррелей в сутки). Также нарастили добычу ОАЭ и Кувейт", — говорит Нечаев.

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС МОЩНОСТЕЙ

Предугадать все варианты дальнейшего развития событий невозможно, однако с уверенностью можно сказать, что в мире достаточно свободных мощностей, чтобы покрыть выбывшую с рынка нефть Ирана. Об этом на днях заявил и сам президент США Дональд Трамп.

Так, отмечает Белова, на мировом рынке в третьем квартале 2018 года наблюдается дефицит в 0,4 миллиона баррелей в сутки. При этом свободные мощности ОПЕК (объемы, которые могут быть выведены на рынок в течение 2-3 месяцев) составляют порядка 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Маринченко полагает, что одних только свободных мощностей Саудовской Аравии должно хватить для покрытия дальнейшего сокращения иранского экспорта. Однако у этого есть и обратная сторона.

"В системе остается слишком мало резерва для покрытия других внеплановых перебоев с добычей, которые могут случится в самый неподходящий момент. Именно этот факт будет, вероятно, удерживать цены на нефть в 2019 году на относительно высоком уровне", — предупреждает он.

Громов считает, что рынок слишком обеспокоен данной ситуацией. Только в 2018 году Саудовская Аравия начала работу сразу на нескольких крупных месторождениях, которые могут дополнительно дать 400-500 тысяч баррелей в сутки. Обсуждается и запуск проекта по совместной с Кувейтом добыче нефти в нейтральной зоне.

Кроме того, не стоит забывать и возможностях самих США, которые в ближайшее время должны решить проблему инфраструктурных ограничений, сдерживающих рост добычи нефти в стране.

"Общий объем ввода транспортных мощностей может составить за 2019 год — начало 2020 года под 2 миллиона баррелей в сутки… Мы ожидаем с первого квартала 2019 года если не прорыв, то точно ускорение роста добычи сланцевой нефти в США", — заключает эксперт.